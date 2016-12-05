Одесса > Новости > Правоохранительные органы Апелляционный хозсуд обязал сельхозпредприятие вернуть Министерству обороны 100 гектаров земель полигона 11:53 / 28.12.2016 ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский апелляционный хозяйственный суд обязал частное сельхозпредприятие вернуть Министерству обороны незаконно полученные 100 гектаров земель Тарутинского полигона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины. По информации пресс-службы, 22 декабря постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда поддержана позиция военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины и отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Тарутинской райгосадминистрации на решение суда первой инстанции. В частности, ответчиков обязали вернуть Министерству обороны Украины незаконно отчужденные земельные участки военного полигона «Тарутинский» общей площадью 100 га. В пресс-службе напомнили, что Тарутинская РГА в 2007 году по договорам аренды земельных участков военного ведомства, предназначенных для обеспечения потребностей военнослужащих в постоянной тренировке, незаконно передала земли стоимостью более 2,7 млн. грн. в собственность частному предприятию для осуществления сельскохозяйственной деятельности. «По решению суда указанные земли будут возвращены законному владельцу — Министерству обороны Украины», — подчеркнули в пресс-службе военной прокуратуры. версия для печати