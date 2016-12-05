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Полиция задержала преступников, ограбивших предпринимательницу и боксёра
17:03 / 27.12.2016
ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители задержали преступников, которые ограбили предпринимательницу и отобрали у мужчины боксёрские перчатки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в дежурную часть Беляевского отдела полиции поступило сообщение из больницы о доставленной женщине с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы.
По словам потерпевшей-частной предпринимательницы, она находилась в своем баре в с. Палиево, когда туда забежали двое неизвестных в масках с битой в руках и начали наносить ей удары по голове и туловищу. После этого злоумышленники сорвали две золотые цепочки с шеи потерпевшей и золотой браслет с ее руки, забрали со стола ноутбук и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.
В этот же период жертвой злоумышленников стал и житель с. Нерубайское. Двое неизвестных, брызнув ему в лицо из газового баллончика, завладели сумкой, где находились боксерские перчатки и защитный бандаж.
В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские проверили ранее судимых лиц и граждан, ведущих аморальный образ жизни. В результате по горячим следам были установлены лица, совершившие вышеуказанные преступления.
Злоумышленниками оказались жители с. Нерубайское Беляевского района и г. Белгород-Днестровский, признавшиеся в совершении данных преступлений.
По указанным фактам начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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