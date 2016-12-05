|
русская версия | english version
|
|
Прокуратура предупредила незаконную передачу в аренду участка «Мемориала 411-й батареи»
14:03 / 27.12.2016
ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура предупредила незаконную передачу в аренду участка «Мемориала 411-й батареи» стоимостью 30 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что благодаря вмешательству органов прокуратуры отменено постановление суда и принято новое — об отказе предприятию в долгосрочной аренде 2 гектаров парка-комплекса «Мемориал 411-й батареи». Стоимость земельного участка мемориального комплекса составляет более 30 млн. грн.
В пресс-службе отметили, что представители предприятия предоставили суду поддельные документы о праве собственности на 10 несуществующих зданий в парке для получения земли под ними в аренду.
Еще в 2014 году Киевский районный суд Одессы признал техника ООО «Региональный центр инвентаризации и оценки недвижимости» виновным в подделке и использовании указанной документации.
Всего в 2016 году органы прокуратуры Одесской области, реализуя представительскую функцию в судах, вернули и предупредили незаконное отчуждение 324 гектаров земель региона.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:36 27.12.2016
17:20 27.12.2016
16:51 27.12.2016
16:25 27.12.2016
13:12 27.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»