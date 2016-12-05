14:03 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура предупредила незаконную передачу в аренду участка «Мемориала 411-й батареи» стоимостью 30 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что благодаря вмешательству органов прокуратуры отменено постановление суда и принято новое — об отказе предприятию в долгосрочной аренде 2 гектаров парка-комплекса «Мемориал 411-й батареи». Стоимость земельного участка мемориального комплекса составляет более 30 млн. грн.

В пресс-службе отметили, что представители предприятия предоставили суду поддельные документы о праве собственности на 10 несуществующих зданий в парке для получения земли под ними в аренду.

Еще в 2014 году Киевский районный суд Одессы признал техника ООО «Региональный центр инвентаризации и оценки недвижимости» виновным в подделке и использовании указанной документации.

Всего в 2016 году органы прокуратуры Одесской области, реализуя представительскую функцию в судах, вернули и предупредили незаконное отчуждение 324 гектаров земель региона.