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11 подпольных цехов по производству алкоголя выявила с начала года налоговая милиция области
12:29 / 27.12.2016
ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11 подпольных цехов по производству алкогольной продукции выявила с начала года налоговая милиция области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, всего с начала года работники налоговой милиции Одесчины выявили 13 подпольных цехов, из них 11 — по производству алкогольной продукции.
Всего налоговой милицией из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 118 млн. грн., в том числе подакцизной группы — на 97 млн. грн.
Из них 8 тыс. 785 дал ликероводочных напитков на сумму 18 млн. грн., 160 тонн горюче-смазочных материалов на сумму почти 4 млн. грн., 12 тыс. 714 дал. спирта на сумму 16 млн. грн., свыше 3 млн. пачек табачных изделий на сумму 51 млн. грн. и 16 транспортных средств стоимостью 7 млн. грн.
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Сергей Гриневецкий
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