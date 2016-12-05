Полиция проверяет очередное сообщение о минировании здания Хозсуда в Одессе

15:12 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет очередное сообщение о минировании здания Хозяйственного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что в здании Хозяйственного суда Одесской области заложена бомба.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, работники взрыво-технической службы и кинологи, которые проверят здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.