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Полиция проверяет очередное сообщение о минировании здания Хозсуда в Одессе
15:12 / 26.12.2016
ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет очередное сообщение о минировании здания Хозяйственного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что в здании Хозяйственного суда Одесской области заложена бомба.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, работники взрыво-технической службы и кинологи, которые проверят здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.
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Сергей Гриневецкий
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