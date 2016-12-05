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СБУ разоблачила в Одесской группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников Службы
11:17 / 26.12.2016
ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Управление внутренней безопасности СБ Украины разоблачило в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали большие суммы денег с местных предпринимателей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-центре СБУ.
По информации пресс-центра, УВБ СБ Украины разоблачило в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников Службы и требовали от местных предпринимателей крупные суммы денег (до 150 тыс. долл. США), угрожая уголовным преследованием.
Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
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Сергей Гриневецкий
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