СБУ разоблачила в Одесской группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников Службы

11:17 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Управление внутренней безопасности СБ Украины разоблачило в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали большие суммы денег с местных предпринимателей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-центре СБУ.

По информации пресс-центра, УВБ СБ Украины разоблачило в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников Службы и требовали от местных предпринимателей крупные суммы денег (до 150 тыс. долл. США), угрожая уголовным преследованием.

Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.