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Правоохранители пресекли реализацию поддельных страховых полисов в Подольске
15:36 / 23.12.2016
ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители пресекли незаконную реализацию поддельных страховых полисов в Подольске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Котовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Следствие установило, что житель Подольска организовал противоправную реализацию поддельных страховых полисов под видом оказания законных услуг страхования гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.
В ходе обысков правоохранители обнаружили поддельные бланки страховых полисов с соответствующими реквизитами, оттиски печатей страховых компаний, прекративших свою деятельность, и заполненные страховые полисы.
Досудебное расследование по факту продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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