ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Правоохранители пресекли реализацию поддельных страховых полисов в Подольске
15:36 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители пресекли незаконную реализацию поддельных страховых полисов в Подольске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Котовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Следствие установило, что житель Подольска организовал противоправную реализацию поддельных страховых полисов под видом оказания законных услуг страхования гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

В ходе обысков правоохранители обнаружили поддельные бланки страховых полисов с соответствующими реквизитами, оттиски печатей страховых компаний, прекративших свою деятельность, и заполненные страховые полисы.

Досудебное расследование по факту продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
14:46 24.12.2016
В понедельник, 26 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:19 24.12.2016
26-27 декабря в ряде домов Одессы и пригорода будет прекращена подача воды
12:39 24.12.2016
Облсовет планирует выделить больше квартир для воинов АТО в доме на площади Деревянко
12:06 24.12.2016
Соломия Бобровская считает незаконным половину принятых на сессии облсовета решений
11:24 24.12.2016
Облуправление лесного хозяйства вырастило к новогодним праздникам 100 тысяч елей и сосен


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.009