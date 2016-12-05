Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители пресекли реализацию поддельных страховых полисов в Подольске 15:36 / 23.12.2016 ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители пресекли незаконную реализацию поддельных страховых полисов в Подольске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, Котовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Следствие установило, что житель Подольска организовал противоправную реализацию поддельных страховых полисов под видом оказания законных услуг страхования гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. В ходе обысков правоохранители обнаружили поддельные бланки страховых полисов с соответствующими реквизитами, оттиски печатей страховых компаний, прекративших свою деятельность, и заполненные страховые полисы. Досудебное расследование по факту продолжается. версия для печати