Полиция проверяет информацию о минировании Черноморского горсовета

14:09 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Черноморская полиция и взрывотехники проверяют информацию о минировании здания горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 13:10 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из кабинетов Черноморского горсовета находится бомба.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и специалисты-взрывотехники.

Проводится проверка.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.