Одесские правоохранители ликвидировали подпольный покер-клуб

10:49 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Управления защиты экономики в Одесской области пресекли незаконную деятельность подпольного игорного заведения, которое действовало в помещении одного из развлекательных заведений Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в Управлении защиты экономики (УЗЭ).

По информации Управления, работники УЗЭ в Одесской области ДЗЭ НП Украины расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного занятия игорным бизнесом.

В рамках досудебного расследования правоохранители получили постановление следственного судьи суда г. Одессы на проведение санкционированного обыска в нежилом помещении на ул. Ак. Вильямса.

В результате была прекращена незаконная деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в одном из развлекательных заведений, где, кроме комнаты с «покер-клубом», находился ресторан, а также зал для игры в бильярд. В потайном помещении проводились коммерческие турниры по игре в карточные азартные игры, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

В ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками полиции было изъято 3 игровых стола для игры в покер, 1,5 тыс. игровых фишек, 8 колод карт, а также добытые преступным путем денежные средства в сумме 1900 гривен и 200 долларов США и черновые записи.

«Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования», — отметил начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов.

Продолжается досудебное следствие.