Облпрокуратура в 2016 году направила в суд три обвинительных акта по преступлениям в отношении журналистов

09:51 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году прокуратура Одесской области направила в суд три обвинительных акта в отношении подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении работников СМИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, с начала года прокуратура области направила в суд три обвинительных акта в отношении подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении работников СМИ.

В настоящее время судебное разбирательство в указанных уголовных производствах продолжается.

На днях прокурор Одесской области Олег Жученко подписал уведомление о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов юристу Дальницкого сельского совета Овидиопольского района. 19 декабря прокуратура вручила указанному лицу подозрение по ч. 1 ст. 171 УК Украины.

Установлено, что в январе этого года во время очередной сессии юрист сельсовета, применяя физическое принуждение, вывел из помещения журналиста газеты, который выполнял редакционное задание. Ранее по требованию секретаря сельского совета и присутствующих корреспондент газеты представился и показал свое удостоверение.

Кроме того, подозреваемый отобрал у журналиста печатного СМИ видеокамеру и выключил ее.