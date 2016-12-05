|
русская версия | english version
|
|
Облпрокуратура в 2016 году направила в суд три обвинительных акта по преступлениям в отношении журналистов
09:51 / 22.12.2016
ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году прокуратура Одесской области направила в суд три обвинительных акта в отношении подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении работников СМИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, с начала года прокуратура области направила в суд три обвинительных акта в отношении подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении работников СМИ.
В настоящее время судебное разбирательство в указанных уголовных производствах продолжается.
На днях прокурор Одесской области Олег Жученко подписал уведомление о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов юристу Дальницкого сельского совета Овидиопольского района. 19 декабря прокуратура вручила указанному лицу подозрение по ч. 1 ст. 171 УК Украины.
Установлено, что в январе этого года во время очередной сессии юрист сельсовета, применяя физическое принуждение, вывел из помещения журналиста газеты, который выполнял редакционное задание. Ранее по требованию секретаря сельского совета и присутствующих корреспондент газеты представился и показал свое удостоверение.
Кроме того, подозреваемый отобрал у журналиста печатного СМИ видеокамеру и выключил ее.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:36 22.12.2016
17:11 22.12.2016
16:55 22.12.2016
16:20 22.12.2016
14:53 22.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»