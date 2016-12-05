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Взрывчатка в помещении Киевского районного суда не обнаружена
13:04 / 21.12.2016
ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе проверки поступившего сообщения о минировании Киевском районного суда Одессы никаких взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, после получения сообщения о минировании Киевского районного суда на ул. Варненской, 3-Б, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
Из помещения были эвакуированы 60 человек.
Какие-либо взрывоопасные вещества, устройства или предметы при проверке не выявлены.
Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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Сергей Гриневецкий
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