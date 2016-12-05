«Капитану танзанийского судна, заходившего в порты Крыма, грозит до 5 лет тюрьмы», — военная прокуратура

11:51 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура привлекает к уголовной ответственности капитана танзанийского судна «Sky Moon», которое незаконно заходило в закрытые порты Крыма, — ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, военной прокуратурой привлекается к уголовной ответственности капитан танзанийского судна «Sky Moon», которое незаконно заходило в закрытые порты Крыма.

Капитану судна — гражданину Сирии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе досудебного расследования подтверждено, что танзанийское судно «Sky Moon», под командованием вышеупомянутого лица в течение 2016 года 8 раз осуществляло заходы в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии, Севастополя, из которых в нарушение действующего украинского законодательства перемещало в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

Кроме того, с 21 декабря Приморский районный суд г. Одессы начинает рассмотрение нескольких жалоб адвокатов компании судовладельца, которые пытаются отменить наложенный судом арест на судно нарушителя.

«Военная прокуратура Южного региона Украины продолжит отстаивать интересы государства в данном вопросе и настаивать на невозможности отмены такого ареста. Надеемся, что украинский суд прислушается к аргументам украинского правоохранительного органа», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 30 ноября сотрудники Госпогранслужбы задержали грузовое судно «Sky Moon», которое ранее нарушило порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Судно, задержанное в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа, было доставлено в порт Рени.