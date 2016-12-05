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Полиция проверяет сообщение о минировании Киевского райсуда в Одессе
11:44 / 21.12.2016
ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании районного суда на ул. Варненской, 3-Б, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что заминировано помещение Киевского районного суда г. Одессы.
В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
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Сергей Гриневецкий
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