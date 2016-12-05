Полиция проверяет сообщение о минировании Киевского райсуда в Одессе

11:44 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании районного суда на ул. Варненской, 3-Б, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что заминировано помещение Киевского районного суда г. Одессы.

В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.