Назначен новый глава Миссии EUBAM

16:20 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Миссию ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) возглавил Славомир Пихор (Польша), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в департаменте по вопросам СМИ и коммуникациям EUBAM.

Как отметили в департаменте, «Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) сегодня вошла в новую фазу с новым мандатом. Под руководством нового главы Миссии Славомира Пихора (Польша) EUBAM будет и дальше направлять свои усилия на мониторинг, оценку и предоставление рекомендаций по пограничным и таможенным вопросам и процедурам для соответствующих ведомств в Молдове и Украине. В то же время, содействие урегулированию приднестровского конфликта останется ключевым приоритетом Миссии».

Посол Европейского Союза в Республике Молдова г-н Петер Михалко выразил благодарность г-ну Эндрю Тесорьеру, бывшему главе EUBAM, чей мандат закончился 30 ноября. Он также поздравил г-на Пихора с новым назначением и пожелал ему и его команде всяческих успехов.

Посол также добавил: «Начиная новую фазу, Европейский Союз подтверждает свою поддержку в вопросах, важных для жизни простых граждан. Путешествия из одной страны в другую — касается ли это бизнеса или частных вопросов — должны проходить легко и без проблем. Борьба с правонарушителями и контрабандистами одинаково важна, но она не должна мешать большинству людей, которые путешествуют на законных основаниях».

Новый глава Миссии, в свою очередь, отметил: «Это назначение для меня большая честь. Миссия EUBAM для меня всегда много значила, и я приложу все усилия, чтобы управлять ею как можно лучше. Полное приближение к Европейским стандартам в процедурах управления границей в регионе и дальнейшее содействие урегулированию Приднестровского конфликта будет нашим главным приоритетом».

СПРАВКА: EUBAM работает в Республике Молдова и Украине с 2005 года. Штаб-квартира Миссии находится в Одессе, при этом значительная часть сотрудников работает в Кишиневе, Джурджулешть и Отаках, предоставляя поддержку Таможенной службе и Пограничной Полиции Молдовы. Основные приоритеты Миссии — улучшение предоставления услуг гражданам обеих стран (например, уменьшение времени ожидания на границе и увеличение безопасности границы) и поддержка властей в борьбе с нарушениями и контрабандой.