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Делегация французских бизнесменов посетила Одессу
17:03 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одессу посетила французская делегация представителей бизнеса и культуры во главе с Послом Франции в Украине Изабель Дюмон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, в Одесской облгосадминистрации состоялась встреча председателя ОГА Максима Степанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине госпожой Изабель Дюмон и французской делегацией, в состав которой вошли более 30 представителей бизнеса, культуры, а также Французско-украинской торгово-промышленной палаты. В частности, на встречу из Франции прибыл Мишель Перу, представляющий ведущую компанию-производителя вертолетов в мире «Airbus Helicopters».
«Наша команда постоянно работает над привлечением инвестиций. Уверен, что таких предприятий в Одесской области будет становиться все больше. Сейчас обсуждаем сотрудничество с производителями вертолетов, инжиниринговыми, транспортно-логистическими, консалтинговыми и туристическими компаниями. Мы будем содействовать им в скорейшем и прозрачном оформлении документов и комфортных условиях для ведения бизнеса», — отметил М. Степанов.
«Мы видим большой прогресс в поддержке французского бизнеса. Сегодня можем предлагать сотрудничество по первичной переработке продукции сельского хозяйства, в сфере ЖКХ, сохранения и развития природных парков. Мы строим отношения вместе и, надеюсь, вместе достигнем успеха», — заявила, в свою очередь, И. Дюмон.
Во время диалога стороны договорились об усилении сотрудничества и реализации новых проектов. Несколько крупных предприятий выразили заинтересованность в развитии своего бизнеса на территории Одесской области.
Также сегодня в одесской мэрии Посол Франции встретилась с заместителем Одесского городского головы Павлом Вугельманом. На встрече также присутствовали: заместитель атташе по оборонным вопросам Посольства Французской Республики в Украине майор Роман Прати, куратор французских культурных центров в Украине г-жа Мари-Аник Дюард, советник Посла по экономическим вопросам г-н Венсан Пранго и капитан 1-го ранга г-н Жак Маллард — командир фрегата «Guepratte» ВМС Французской Республики, который прибыл сегодня с визитом в Одессу.
Стороны обсуждали вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах.
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Сергей Гриневецкий
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