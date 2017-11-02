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Сергей Гриневецкий принял участие в обсуждении перспектив развития «Нового Шелкового пути»
12:22 / 18.11.2017
ОДЕССА, 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политик, член Наблюдательного совета общественной организации «Silk Link» Сергей Гриневецкий принял участие во Втором украинском Форуме Шелкового пути, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 ноября, в пресс-службе С. Гриневецкого.
По информации пресс-службы, 16 ноября Сергей Гриневецкий как член Наблюдательного совета общественной организации «Silk Link» принял участие во Втором украинском Форуме Шелкового пути, который состоялся в Киеве.
В работе Форума также приняли участие: первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с КНР, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Чрезвычайный и полномочный Посол КНР в Украине Ду Вэй и другие.
В рамках форума состоялись стратегическая сессия «Украина — КНР: Сегодня и завтра» и панельные секции по разным отраслевым направлениям. Также прошла презентация Аллеи инвестиционных проектов («Украина — окно возможностей» и «100 миллионов долларов Фонда Шелкового Пути — для реализации инвестпроектов в Украине»). Сергей Гриневецкий работал в панельной секции «Культура и туризм», где принял участие в обсуждении актуальных вопросов вместе с министром культуры Украины Евгением Нищуком, президентом Федерации Ассоциаций Внутренней Монголии в Гонконге Хай Фейлин, председателем правления международной общественной организации «Культурно-исследовательский центр Украины и Китая» Юрием Котиком, городским головой Трускавца Андреем Кульчицким и другими.
Напомним, что общественная организация «Silk Link» была создана в Украине при поддержке депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с КНР и Посольства Украины в КНР с целью расширения сотрудничества Украины, Китая и стран Европы, реализации Украины как транспортно-логистического хаба и финансово-делового центра в рамках Экономического пояса «Великий Шелковый Путь», привлечения инвестиций.
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Сергей Гриневецкий
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