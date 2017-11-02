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День независимости Республики Польша отметили в Одессе
10:51 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественный приём по случаю Дня независимости Республики Польша прошёл в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в торжественном приеме по случаю Дня независимости Польской Республики приняли участие председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, его заместитель Юрий Димчогло, заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Колебошин, вице-мэр Пётр Рябоконь, представитель Министерства иностранных дел Украины в Одессе Константин Ржепишевский и многочисленные приглашенные.

Как отметил в своей приветственной речи А. Урбанский, на пути к получению независимости Польша понесла много потерь и страданий, но благодаря несокрушимому стремлению к свободе она смогла завоевать себе достойное место в семье европейских народов. Поэтому для Украины Польша служит ярким примером победоносной борьбы и носителем бесценного опыта в вопросах сохранения национального суверенитета и дальнейшей евроинтеграции.

В ответ генеральный консул Республики Польша в Одессе Дариуш Шевчик отметил, что Польша всегда поддерживала национальную целостность Украины и как ключевой партнер способствовала реализации программ по евроинтеграции.

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