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День независимости Республики Польша отметили в Одессе
10:51 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественный приём по случаю Дня независимости Республики Польша прошёл в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, в торжественном приеме по случаю Дня независимости Польской Республики приняли участие председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, его заместитель Юрий Димчогло, заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Колебошин, вице-мэр Пётр Рябоконь, представитель Министерства иностранных дел Украины в Одессе Константин Ржепишевский и многочисленные приглашенные.
Как отметил в своей приветственной речи А. Урбанский, на пути к получению независимости Польша понесла много потерь и страданий, но благодаря несокрушимому стремлению к свободе она смогла завоевать себе достойное место в семье европейских народов. Поэтому для Украины Польша служит ярким примером победоносной борьбы и носителем бесценного опыта в вопросах сохранения национального суверенитета и дальнейшей евроинтеграции.
В ответ генеральный консул Республики Польша в Одессе Дариуш Шевчик отметил, что Польша всегда поддерживала национальную целостность Украины и как ключевой партнер способствовала реализации программ по евроинтеграции.
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