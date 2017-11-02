Одесская область планирует привлекать инвестиции из Аргентины

17:50 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Одесской облгосадминистрации и посол Аргентины в Украине договорились подписать соглашение о сотрудничестве Одесчины с провинцией Санта-Фе и наладить экономические отношения между Одесской областью и Аргентиной, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 7 октября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, губернатор Максим Степанов провёл встречу с послом Аргентины в Украине Альберто Хосе Алонсо.

«Один из приоритетов моей работы — экономический рост региона. После 2 лет почти мертвой тишины мы разбили лед и начали привлекать инвестиции. Буквально месяц назад мы подписали Меморандум с двумя компаниями на инвестиции в размере 300 млн. долларов. В конце мая в Одессе был открыт офис ЕБРР. Также мы подписали Меморандум о привлечении 80 млн. долларов инвестиций на солнечные электростанции. Сейчас мы готовим к подписанию еще один Меморандум на 120 млн. долларов на солнечные электростанции», — сообщил председатель Одесской облгосадминистрации.

Интересными товарами для экспорта из Аргентины в Одесскую область могут стать продукты сельского хозяйства и сельскохозяйственная техника.

В январе-августе 2017 г. импорт из Аргентины в Одесскую область составил более 4 миллионов долларов. В основном, в регион привозят рыбу, съедобные плоды и орехи, семена, плоды масличных растений и табак. При этом есть возможность восстановить торговый баланс, экспортируя в Аргентину двери, счетчики, стальные канаты.

М. Степанов подчеркнул, что Одесская область открыта для иностранных инвесторов — для этого здесь строится работа по принципу «единого окна».

«Мы надеемся, что следующей компанией, которой мы поможем выйти на наш рынок, будет компания из Аргентины. Для усиления нашего сотрудничества планируем подписать Договор с провинцией Санта-Фе. К сожалению, на данный момент такие межрегиональные соглашения отсутствуют», — заявил губернатор.

Посол Аргентины в Украине, в свою очередь, приветствовал эту инициативу и выразил готовность организовать такие договоренности. Сотрудничество будет касаться нескольких сфер: торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной.

В пресс-службе напомнили, что Аргентинская Республика первой среди стран Латинской Америки признала независимость Украины — 5 декабря 1991 года. По информации посольства, украинская диаспора в Аргентине насчитывает около 300 тыс. этнических украинцев и их потомков. По состоянию на 1 июля прямые инвестиции из Аргентины в экономику Украины составляют 0,5 млн. долларов США.