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7 населённых пунктов Одесской области побратались с гагаузскими
09:16 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Состоялось торжественное подписание договоров об установлении побратимских связей семи населённых пунктов Одесской области с городами и сёлами Гагаузской Автономии (Республика Молдова), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, состоялись торжественные мероприятия по случаю установления побратимских связей между населенными пунктами Одесской области и Автономно-территориального образования Гагаузия Молдавской Республики. Одесскую область представляли председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, его заместитель Юрий Димчогло, представители аппарата областного совета, а также руководство ряда населённых пунктов юга области.

В своей приветственной речи А. Урбанский отметил, что в Одесской области проживает крупнейшее в Украине гагаузское этническое меньшинство, число представителей которого увеличивается, и подчеркнул их личный вклад в развитие Одесского региона.

Со своей стороны, председатель народного собрания Автономно-территориального образования Гагаузия Владимир Кысса выразил благодарность руководству Одесской области за усилия, направленные на сохранение и защиту гагаузской диаспоры и подчеркнул важность трансграничного сотрудничества.

В ходе встречи состоялось торжественное подписание договоров об установлении побратимских связей между городами Вилково и Чадыр-Лунга, селами Котловина и Этулия, Подгорное и Кириет-Лунга, Старые Трояны и Дезгинжа, Кубей и Копчак, поселком Серпневое и селом Чок-Майдан.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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