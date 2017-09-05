Посол ЕС в Украине пообещал Одесской области поддержку Евросоюза по ряду программ

10:36 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Посол Евросоюза в Украине Хьюго Мингарелли во время визита в Одесскую область пообещал региону поддержку ЕС по ряду программ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе ОГА, об этом губернатор Максим Степанов заявил по итогам вчерашней встречи с европейским дипломатом.

Встреча председателя ОГА и Посла ЕС в Украине состоялась 23 октября в Одесской облгосадминистрации.

«Мы очень благодарны Европейскому Союзу за ту поддержку, которую они оказывают Украине в любых вопросах. В частности, это касается экономического развития и устойчивой позиции по российской агрессии на Востоке Украины. Я рассказал господину Послу о тех процессах, которые происходят в Одесской области, о наших программах поддержки малого и среднего бизнеса, программы по медицинскому обслуживанию, образованию, вопросы, связанные с переселенцами. Мы очень рассчитываем на поддержку, и договорились, что в определенных направлениям мы ее получим», — отметил председатель ОГА.

В свою очередь, Х. Мингарелли заявил, что одной из целей его визита в Одесскую область было еще раз подчеркнуть, что Европейский Союз поддерживает независимость и суверенитет Украины, а также те процессы реформирования, которые начаты четыре года назад.

«Вместе с председателем Одесской обладминистрации мы пересмотрели программы поддержки в таких сферах, как борьба с коррупцией, децентрализация, развитие малых и средних предприятий, поддержка местных общин. Мы хотим улучшить и усилить наше сотрудничество в этих секторах, потому что Украина является приоритетной страной для Европейского союза. А Одесский регион имеет очень большое влияние на ЕС. Поэтому мы очень рады быть здесь и поддерживать процесс модернизации, процесс политического и экономического развития», — рассказал посол.

Также М. Степанов сообщил, что в ходе встречи вопросы противодействия коррупции.

«Это, прежде всего, изменение законодательства, прозрачные процедуры и их совершенствование. Мы договорились с господином Послом, что будем заимствовать лучший опыт, который существует в Европейском союзе», — отметил губернатор.