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Японские инвесторы обещают рассмотреть возможность реализации проектов на территории Одесской области
17:04 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ведущие японские компании рассмотрят возможность реализации инвестиционных проектов на территории Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом шла речь сегодня, 13 октября, во время встречи председателя ОГА Максима Степанова с представителями Ассоциации японских компаний в Украине.

«Я считаю, что потенциал и экономическая привлекательность Одесской области очень большая, и эта встреча станет толчком для дальнейшего сотрудничества. Регион имеет большие перспективы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма. Мы готовы поддерживать инвестиционные проекты на всех уровнях, предоставить вам всю необходимую информацию, помощь для углубления взаимоотношений», — подчеркнул М. Степанов.

«Мы чувствуем, как динамично развивается регион под вашим руководством. Считаем, что здесь есть много инвестиционных и производственных возможностей. Мы — надежные и долговечные партнеры, при условии, если чувствуем уверенность и защищенность инвестиций. Нам необходимо изучить все риски, а также мы подготовим актуальные для нас вопросы с целью дальнейшего обсуждения», — отметил генеральный директор компании «Мицубиси Корпорейшн» в Украине Кохей Тагава.

СПРАВКА: В состав Ассоциации японских предпринимателей Украины входит 21 участник, деятельность которых охватывает различные сферы.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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