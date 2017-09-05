Первый вице-премьер завтра возглавит заседание украинско-молдавской торгово-экономической комиссии в Одессе

11:05 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 19 сентября, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив посетит Одессу, где возглавит проведение заседания Межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Секретариата КМУ.

По информации пресс-службы, 19 сентября первый вице-премьер С. Кубив прибудет с однодневной рабочей поездкой в Одессу, где возглавит проведение XIV заседания Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

По результатам заседания планируется подписание Протокола заседания с участием первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министра — министра экономики и инфраструктуры Республики Молдова Октавиана Калмыка.