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Первый вице-премьер завтра возглавит заседание украинско-молдавской торгово-экономической комиссии в Одессе
11:05 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 19 сентября, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив посетит Одессу, где возглавит проведение заседания Межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Секретариата КМУ.
По информации пресс-службы, 19 сентября первый вице-премьер С. Кубив прибудет с однодневной рабочей поездкой в Одессу, где возглавит проведение XIV заседания Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
По результатам заседания планируется подписание Протокола заседания с участием первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министра — министра экономики и инфраструктуры Республики Молдова Октавиана Калмыка.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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