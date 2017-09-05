14-я Конференция стран Черного моря по вопросам поиска и спасения состоится в Одессе

17:47 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Морские спасатели стран Черного моря соберутся 20-21 сентября в Одессе на очередной, 14-й, Конференции стран Черного моря по вопросам поиска и спасения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 14 сентября, в пресс-службе казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» (МПСС).

Как отметили в пресс-службе, конференция будет проходить в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве причерноморских государств по поиску и спасению на Черном море 1998 года на базе КП «МПСС».

Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. Участие Украины в работе Конференции будет способствовать дальнейшей интенсификации сотрудничества с причерноморскими государствами, обмену информацией и передовым опытом для установления эффективной оперативной координации служб поиска и спасания в Черноморском регионе.

Во время работы конференции участники представят отчеты стран по поисково-спасательным средствам и возможностям, статистике поисково-спасательных операций и ошибочных уведомлений. Кроме того, будет обсужден комплекс вопросов, связанных с оффшорными операциями по поиску и спасению в Черном море, взаимодействием по поиску и спасению между службами SAR и пассажирскими судами, состоянием функционирования информационного веб-портала черноморских морских спасательно-координационных центров, обучением координаторов по проведению операций в черноморском регионе, и тому подобное.

Особое внимание делегатов будет сосредоточено на актуальных региональных аспектах современности, включая вопросы разграничения поисково-спасательных районов в черноморском регионе и обмена АИС данными о движении судов в Черноморском регионе, а также проведение подводных спасательных операций.

Повесткой дня Конференции предусмотрена демонстрация флотского сегмента казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» и Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ).

По итогам работы будет принят Итоговый доклад Конференции.

Как известно, Украина является стороной Международной конвенции по поиску и спасению на море 1979 года (SAR-79) и Соглашения о сотрудничестве причерноморских государств по поиску и спасению на Черном море 1998 года. Соглашением предусмотрено проведение ежегодных встреч представителей компетентных организаций договаривающихся сторон с целью развития взаимовыгодного сотрудничества причерноморских государств, обмена информацией и опытом. Так, в 2016 году местом проведения 13-й Конференции был г. Констанца (Румыния). В соответствии с принципом ротации, нынешняя, 14-я конференция будет проходить в Одессе. Место проведения: жилой массив «Совиньон», пер. Южносанаторный, 5, отель «Гранд Марин».

Начало работы Конференции 20 сентября — в 09:30 (начало регистрации с 09:00).