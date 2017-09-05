Губернатор провел встречу с турецкой делегацией с десантного корабля «Bayraktar»

08:51 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 11 сентября, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов провел встречу с турецкой делегацией с находящегося в Одессе десантного корабля «Bayraktar», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, большой десантный корабль Военно-морских сил Турции «Bayraktar» прибыл в Одессу 10 сентября. В рамках визита состоялась встреча турецкой делегации с председателем ОГА.

«Мне приятно, что в рамках военных учений корабли из Турции заходят в Одесский порт. Это еще раз подтверждает дружеские отношения между нашими странами. Турция является одним из важнейших для нас партнеров в различных сферах», — отметил М. Степанов.

Представители делегации, в свою очередь, рассказали, что с 5 по 25 сентября в ВМС Турецкой Республики проводится учебная практика курсантов под названием «Открытое море». Ее цель — приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств. Курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги.

Корабль будет находиться в порту Одессы до 12 сентября и осуществит подобные визиты в другие порты Черного моря. В рамках визита в Одессу запланированы экскурсии по городу, встреча с командованием ВМС ВС Украины и другие мероприятия.

«Длина корабля — 138 метров. На борту нашего судна находятся около 40 кандидатов в офицеры. Среди курсантов есть представители 12 различных стран, которые обучаются в Турции. И мы им прививаем то, что отношения с Украиной должны быть дружескими. «Bayraktar» был спущен на воду в апреле, поэтому в Одессе он впервые, и нам приятно, что нас так тепло встречают», — подчеркнул командир корабля Бюлент Гюнгьор.