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Премьер-министры Украины и Молдовы провели встречу в Одессе
12:24 / 09.09.2017
ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время вчерашней рабочей поездки в Одессу провёл встречу с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 9 сентября, в пресс-службе Секретариата Кабмина.
По информации пресс-службы, во время переговоров глава Правительства Украины подчеркнул, что Киев «заинтересован в политической стабильности в Молдове, разделяет и поддерживает принципы территориальной целостности соседнего государства, а также считает правильным и своевременным необходимость включения вопроса вывода российских войск из Приднестровья в повестку дня работы Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет работу в середине сентября».
«Мы также рассчитываем на поддержку нашей инициативы о введении миротворческого контингента ООН на Донбасс», — добавил В. Гройсман.
Стороны также обсудили состояние выполнения утвержденной в начале года премьер-министрами Дорожной карты взаимодействия двух стран и констатировали существенный прогресс в этом вопросе. Так, товарооборот между странами за первое полугодие вырос на треть — до 317 млн. долл. Ведется активная работа по развитию пограничной инфраструктуры. Введен совместный контроль в пункте пропуска «Кучурган», вскоре откроется мост «Бронница — Унгурь». В планах — строительство нового моста через Днестр «Ямполь — Сорока» и восстановление железнодорожного сообщения на участке «Березино — Басарабяска».
К концу года Киев ожидает завершения процедуры демаркации украинско-молдавской границы.
«Есть еще ряд не до конца урегулированных вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому мы готовы к дальнейшему конструктивному диалогу», — отметил В. Гройсман и предложил окончательно согласовать механизм решения вопроса на следующем заседании Межправительственной украинского-молдавской комиссии, которое решено провести в конце сентября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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