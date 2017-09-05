Вопросы реализации Украиной стратегии ЕС для Дунайского региона обсуждают в Одессе

11:38 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе проходит заседание «Второй день участия Украины в реализации стратегии Европейского Союза для Дунайского региона», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Заседание проходит в сессионном зале Одесского облсовета.

В числе организаторов форума — программа «U-LIAD с Европой», Центр региональных исследований, Одесский облсовет и Дунайский форум гражданского общества (штаб-квартира в г. Айзеншадт, Австрия).

В своём выступлении депутат облсовета Юрий Маслов, который является главой депутатской группы «Стратегия ЕС в Дунайском регионе», подчеркнул, что из 4 областей, которых касается реализация программ украинского Придунавья, Одесская область — «самая дунайская», поскольку здесь проходит более 160 км (по прямой) границы, именно здесь находятся знаменитые плавни Дельты Дуная, Дунайское пароходство; Одесский регион единственный, в котором существует Координационный центр, постоянно ведущий работу по выработке Дунайской стратегии по 11 направлениям, причем находится он в ОГА.

За последний год, по словам Юрия Маслова, была свёрстана программа украинского Придунавья, чего не делалось предыдущие 15 лет. Уделяется большое внимание экологии региона, в частности, созданию программ по очистке питьевой воды и обеспечению ею жителей украинского Придунавья, строительству водопроводов и артскважин. Кроме того, Координационный центр курирует все направления развития украинского Придунавья от нулевого до 186-го километра реки.