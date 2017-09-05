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Вопросы реализации Украиной стратегии ЕС для Дунайского региона обсуждают в Одессе
11:38 / 07.09.2017
ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе проходит заседание «Второй день участия Украины в реализации стратегии Европейского Союза для Дунайского региона», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Заседание проходит в сессионном зале Одесского облсовета.
В числе организаторов форума — программа «U-LIAD с Европой», Центр региональных исследований, Одесский облсовет и Дунайский форум гражданского общества (штаб-квартира в г. Айзеншадт, Австрия).
В своём выступлении депутат облсовета Юрий Маслов, который является главой депутатской группы «Стратегия ЕС в Дунайском регионе», подчеркнул, что из 4 областей, которых касается реализация программ украинского Придунавья, Одесская область — «самая дунайская», поскольку здесь проходит более 160 км (по прямой) границы, именно здесь находятся знаменитые плавни Дельты Дуная, Дунайское пароходство; Одесский регион единственный, в котором существует Координационный центр, постоянно ведущий работу по выработке Дунайской стратегии по 11 направлениям, причем находится он в ОГА.
За последний год, по словам Юрия Маслова, была свёрстана программа украинского Придунавья, чего не делалось предыдущие 15 лет. Уделяется большое внимание экологии региона, в частности, созданию программ по очистке питьевой воды и обеспечению ею жителей украинского Придунавья, строительству водопроводов и артскважин. Кроме того, Координационный центр курирует все направления развития украинского Придунавья от нулевого до 186-го километра реки.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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