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Пункт «Кучурган-Первомайск» пропустил более 7,5 тысяч единиц за первые сутки
13:02 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» проведено более 7,5 тысяч таможенных оформлений за первые сутки работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, за первые сутки совместного контроля в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни ГФС украинскими и молдавскими таможенниками проведено таможенное оформление 47 грузовых транспортных средств, а также осуществлен пропуск 26 автобусов, 2560 единиц легкового автотранспорта и 5200 пассажиров, которые пересекли таможенную границу в пешем порядке.

«Кучурган-Первомайск» стал на границе с соседней Молдовой пятым пунктом пропуска под совместным контролем, где осуществляется управление по стандартам ЕС и в партнерстве с Миссией ЕС по пограничной помощи Украине и Молдове (EUBAM).

Его открытие состоялось на основании соответствующего межправительственного соглашения Украины и Молдовы при поддержке Евросоюза.

Внедрение совместного контроля будет осуществляться поэтапно.

Но уже сегодня можно уверенно говорить о значительном сокращении времени на прохождение таможенных формальностей, а также минимизацию очередей в часы пиковой нагрузки.

По заявлению ГФС, можно с уверенностью сказать, что комфорт и удобство совместного контроля при пересечении границы будет ощущать каждый гражданин.

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