|
|
Пункт «Кучурган-Первомайск» пропустил более 7,5 тысяч единиц за первые сутки
13:02 / 20.07.2017
ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» проведено более 7,5 тысяч таможенных оформлений за первые сутки работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, за первые сутки совместного контроля в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни ГФС украинскими и молдавскими таможенниками проведено таможенное оформление 47 грузовых транспортных средств, а также осуществлен пропуск 26 автобусов, 2560 единиц легкового автотранспорта и 5200 пассажиров, которые пересекли таможенную границу в пешем порядке.
«Кучурган-Первомайск» стал на границе с соседней Молдовой пятым пунктом пропуска под совместным контролем, где осуществляется управление по стандартам ЕС и в партнерстве с Миссией ЕС по пограничной помощи Украине и Молдове (EUBAM).
Его открытие состоялось на основании соответствующего межправительственного соглашения Украины и Молдовы при поддержке Евросоюза.
Внедрение совместного контроля будет осуществляться поэтапно.
Но уже сегодня можно уверенно говорить о значительном сокращении времени на прохождение таможенных формальностей, а также минимизацию очередей в часы пиковой нагрузки.
По заявлению ГФС, можно с уверенностью сказать, что комфорт и удобство совместного контроля при пересечении границы будет ощущать каждый гражданин.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:56 20.07.2017
17:50 20.07.2017
17:44 20.07.2017
16:45 20.07.2017
15:33 20.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»