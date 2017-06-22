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Одесская область и Аджарская АР подписали соглашение на два года
11:19 / 20.07.2017
ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19 июля власти Одесской области и АР Аджарии подписали соглашение на 2017-2019 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, 19 июля председатель ООГА Максим Степанов и глава правительства Аджарской АР Зураб Патарадзе в Батуми подписали соглашение об утверждении Плана мероприятий на 2017-2019 годы. Это произошло в присутствии Президента Грузии Георгия Маргвелашвили и Президента Украины Петра Порошенко, который прибыл с рабочим визитом в Грузию.
Цель этого соглашения расширить и укрепить экономические, технические и культурные связи. Она создана на основе договоренности, которая была заключена между Одесской областью и Аджарской АР 13 сентября 2013 и в полном объеме не реализована. По соглашению, подписанному 19 июля, стороны будут формировать и развивать отношения в области культуры, туризма, образования, молодежи и спорта, а также в торгово-экономической сфере.
«Нашим регионам есть чему научиться друг у друга. Я уверен, что мы выведем наше партнерство на качественно новый уровень , — подчеркнул глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.
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