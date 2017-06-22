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Президент Украины прибыл в Одесскую область с запланированным визитом
15:20 / 17.07.2017
ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в Одесскую область с запланированным визитом прибыл Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы. сегодня в Одесскую область прибыл Президент Украины Петр Порошенко с запланированным визитом. Цель приезда — открытие нового КПП на границе Украины и Молдовы.
В Международном аэропорту «Одесса» делегацию Президента встречал председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, представители областной и городской власти.
Из аэропорта Петр Порошенко вместе с сопровождающими отправился в Раздельнянский район Одесской области. Там, вместе с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом он примет участие в открытии совместного украинско-молдавского КПП «Кучурган-Первомайск».
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