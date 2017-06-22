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Представительство консульства Черногории открылось в Одессе
14:49 / 01.07.2017
ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова в конце июня открылось Одесское представительство консульства Черногории в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в пресс-службе академии.
По информации пресс-службы, 25 июня в ОНАС им. Попова Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Украине Любомир Мишурович, Почетный консул Украины в Черногории Предраг Милович и Почетный консул Черногории в Украине Станислав Долгий открыли Одесское представительство консульства Черногории в Украине.
Церемония началась с приветствия ректора академии связи Петра Воробиенко, который подчеркнул важность такого сотрудничества не только для Академии, но и для города. Также ректор отметил, что это первый шаг сотрудничества вузов непосредственно с иностранными государствами ради мира и процветания обеих стран.
В приветственном слове Почетный консул Черногории в Украине рассказывал о Черногории, ее людях, истории и отметил общие исторические корни Украины и Черногории. Почетный консул выразил надежду на то, что открытие представительства Почетного консульства Черногории в Украине в Одесской национальной академии связи будет способствовать развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями Черногории, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах телекоммуникационной сферы.
«Открытие Почетного консульства укрепит нашу богатую традицию сотрудничества и поддержки. Наши государства выбрали одно направление — европейской и евроатлантической интеграции. Эта дорога нелегкая, но мы не остановимся, пока не достигнем нашей цели», — отметил, в свою очередь, посол Черногории в Украине.
По случаю этого события студенты ОНАС им. Попова подготовили праздничный концерт, после которого дипломаты разрезали торжественную ленту.
Гости подарили Академии специальный выпуск журнала «Вселенная», в котором лучшие украинские писатели и поэты перевели на украинский язык выдающиеся произведения Черногорских мастеров слова.
В конце встречи дипломаты посетили выставку научных достижений и музей Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова.
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