Представительство консульства Черногории открылось в Одессе

14:49 / 01.07.2017

ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова в конце июня открылось Одесское представительство консульства Черногории в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в пресс-службе академии.

По информации пресс-службы, 25 июня в ОНАС им. Попова Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Украине Любомир Мишурович, Почетный консул Украины в Черногории Предраг Милович и Почетный консул Черногории в Украине Станислав Долгий открыли Одесское представительство консульства Черногории в Украине.

Церемония началась с приветствия ректора академии связи Петра Воробиенко, который подчеркнул важность такого сотрудничества не только для Академии, но и для города. Также ректор отметил, что это первый шаг сотрудничества вузов непосредственно с иностранными государствами ради мира и процветания обеих стран.

В приветственном слове Почетный консул Черногории в Украине рассказывал о Черногории, ее людях, истории и отметил общие исторические корни Украины и Черногории. Почетный консул выразил надежду на то, что открытие представительства Почетного консульства Черногории в Украине в Одесской национальной академии связи будет способствовать развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями Черногории, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах телекоммуникационной сферы.

«Открытие Почетного консульства укрепит нашу богатую традицию сотрудничества и поддержки. Наши государства выбрали одно направление — европейской и евроатлантической интеграции. Эта дорога нелегкая, но мы не остановимся, пока не достигнем нашей цели», — отметил, в свою очередь, посол Черногории в Украине.

По случаю этого события студенты ОНАС им. Попова подготовили праздничный концерт, после которого дипломаты разрезали торжественную ленту.

Гости подарили Академии специальный выпуск журнала «Вселенная», в котором лучшие украинские писатели и поэты перевели на украинский язык выдающиеся произведения Черногорских мастеров слова.

В конце встречи дипломаты посетили выставку научных достижений и музей Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова.