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Министры иностранных дел Украины, Литвы и Швеции посетили Одессу
12:36 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министры иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс, Швеции — Маргот Валлстрьом и Украины — Павел Климкин вчера, 14 июня, в рамках рабочего визита посетили Одессу и провели встречу с главой Одесской ОГА Максимом Степановым, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, 14 июня в рамках рабочего визита в Украину министры иностранных дел Литвы и Швеции в сопровождении главы МИД Украины посетили Одесский регион. На встречу с губернатором области министр Швеции не успела прибыть, поэтому интересы ее страны представил Посол Швеции в Украине.
Во время встречи обсуждались вопросы развития региона в сферах образования, медицины, культуры, туризма и экономики.
М. Степанов подчеркнул, что жители области «начали испытывать процесс реформирования», отметив, что в регионе активными темпами строятся дороги, уделяется внимание привлечению инвестиций, поддержанию безопасности. А снижение уровня преступности влияет на увеличение количества туристов — в этом году область ожидает 4,5 миллиона гостей.
Министр Литовской Республики заверил, что всегда готов поддержать Украину и поздравил с введением безвизового режима. Также он выразил желание обсудить дальнейшее сотрудничество в сферах безопасности, культуры и экономики.
В конце встречи Л. Линкявичюс подарил М. Степанову безвизовый билет.
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