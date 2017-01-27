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Министры иностранных дел Украины, Литвы и Швеции посетили Одессу
12:36 / 15.06.2017
Министры иностранных дел Украины, Литвы и Швеции посетили Одессу

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министры иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс, Швеции — Маргот Валлстрьом и Украины — Павел Климкин вчера, 14 июня, в рамках рабочего визита посетили Одессу и провели встречу с главой Одесской ОГА Максимом Степановым, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 14 июня в рамках рабочего визита в Украину министры иностранных дел Литвы и Швеции в сопровождении главы МИД Украины посетили Одесский регион. На встречу с губернатором области министр Швеции не успела прибыть, поэтому интересы ее страны представил Посол Швеции в Украине.

Во время встречи обсуждались вопросы развития региона в сферах образования, медицины, культуры, туризма и экономики.

М. Степанов подчеркнул, что жители области «начали испытывать процесс реформирования», отметив, что в регионе активными темпами строятся дороги, уделяется внимание привлечению инвестиций, поддержанию безопасности. А снижение уровня преступности влияет на увеличение количества туристов — в этом году область ожидает 4,5 миллиона гостей.

Министр Литовской Республики заверил, что всегда готов поддержать Украину и поздравил с введением безвизового режима. Также он выразил желание обсудить дальнейшее сотрудничество в сферах безопасности, культуры и экономики.

В конце встречи Л. Линкявичюс подарил М. Степанову безвизовый билет.

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Артём Филипенко
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