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Болгарская делегация предложила губернатору открыть в Одесской области болгарскую школу
11:31 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Делегация болгарских дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Украине Красимиром Неделчевым Минчевым в ходе встречи с губернатором Максимом Степановым предложила открыть в Одесской области болгарскую школу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, «по предложению болгарской делегации создать в Одессе болгарскую школу, глава области выразил встречное предложение открыть в Болгарии украинскую школу».

«На территории Одесской области проживает очень много различных национальностей. Но, главное, что все это — украинцы разных национальностей. Мы очень высоко ценим сохранение разнообразия культур на территории нашей области, их традиций. Поэтому мы готовы открыть болгарско-украинскую школу, если на это есть спрос. Кстати, насколько мне известно, в Болгарии тоже проживает много украинцев. Было бы замечательно, чтобы в Болгарии открыли украинско-болгарскую школу. Я уверен, что у вас есть места компактного проживания украинцев. Это была бы прекрасная симметричная инициатива. Эта инициатива помогла бы усилению дружбы и обмена опытом между нашими странами», — заявил М. Степанов.

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Артём Филипенко
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