Председатель ОГА провел встречу с болгарскими дипломатами, посвящённую ситуации на юге области

11:03 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов провёл встречу с болгарскими дипломатами, выразившими озабоченность ситуацией на юге Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, глава ОГА встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Украине Красимиром Неделчевым Минчевым, Генеральным консулом Республики Болгария в Одессе Димитром Тучковым и первым секретарем Посольства Болгарии в Украине Калином Калчивым. Также на встрече присутствовал президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе.

Гости выразили озабоченность инцидентом в Болграде, где на памятнике болгарским ополченцам была сделана надпись «Чемодан – вокзал — София», а также событиями в Белгороде-Днестровском, когда проукраинские активисты облили зеленкой депутата Василия Кащи за его отказ голосовать за предоставление разрешения на строительство церкви Украинской Православной церкви Киевского патриархата.

«Вопросы, которые возникают в Болгарии, также связаны с событиями в регионе. Мы требуем полного расследования и наказания виновных», — подчеркнул посол Республики Болгария.

«Относительно инцидента в Болграде. Насколько мне известно, ведется расследование. Украина как цивилизованное европейское государство отреагировало так, как должно отреагировать. По ситуации в Белгороде-Днестровском — должен вас заверить, что реакция национал-патриотов не была связана с национальным принципом. Это был ответ на определенную позицию депутата Кащи. Эта реакция была бы такой же, даже если бы Василий Кащи не был болгарином, а был гагаузом, русским, молдаванином, греком или украинцем. В любом случае, ведется следствие. Я еще раз хочу подчеркнуть, что никоим образом инцидент не касался национальности», — отметил М. Степанов.

Также во время встречи гости поставили вопрос о сохранении мест компактного проживания этнических болгар.

«Мы просим вас принять меры для того, чтобы сохранить Болгарский регион. Вам известно, что в Болграде проживает болгарская диаспора. Болград является символом освобождения нашего народа, но пока мы видим, что он теряет свой статус районного города, Болград не является центром госпитального округа. Но мы считаем, что город должен чувствовать себя самостоятельным», — заявил Посол Республики Болгария.

В ответ губернатор заявил, что децентрацизация в Одесской области «проходит полностью на европейских началах».

«Главный принцип, которого мы придерживаемся, — это добровольность объединения граждан. Создание территориальных общин максимально демократизированно. То есть, если во всех болгарских селах, находящихся на территории Одесской области, будет желание объединиться и создать единую территориальную общину, то они будут иметь такую возможность», — заверил глава ОГА.