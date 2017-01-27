Итальянский культурный центр планируют открыть в Одессе

13:51 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Возможности открытия в Одессе Итальянского культурного центра обсуждались в ходе встречи городского головы Геннадия Труханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине г-ном Давиде Ла Чечилиа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 10 июня Одессу посетила итальянская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине.

На встрече с итальянскими гостями мэр Одессы подчеркнул, что Украину с Италией связывают не только дипломатические, но и дружеские отношения, и Одесса – яркий тому пример.

«У истоков создания Одессы стояли, в том числе, и итальянцы. Этот дух сохраняется в нашем городе до сегодняшних дней. И во многом это происходит благодаря нашему плодотворному сотрудничеству в различных сферах: культурной, туристической, экономической», — подчеркнул Г. Труханов.

Стороны, в частности, обсудили возможности создания итальянского культурного центра в Одессе, который должен стать «достойным продолжением сотрудничества в культурной сфере».