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Делегация Представительства ЕС в Украине 13-15 июня посетит Одессу и Черноморск с официальным визитом
15:51 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Делегация Представительства Европейского Союза в Украине 13-15 июня посетит Одессу и Черноморск с официальным визитом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-службе Представительства.
По информации пресс-службы, в рамках намеченного на 13-15 июня визита делегации Представительства ЕС в Одессу и Черноморск состоится ряд информационных мероприятий.
В частности, пройдёт публичная презентация проектов и возможностей сотрудничества с ЕС для Одесской области для представителей областной власти и местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций Одессы и области; панельная дискуссия для представителей местного бизнеса «Выход на рынки ЕС: возможности, пути, инструменты, особенности и успешные кейсы украинских бизнесменов»; тренинги; дискуссии и интерактивы для молодежи, активистов и представителей ОО
Кроме того, 13 июня с 14:00 до 15:30 у памятника Дюку де Ришелье состоится викторина на знание фактов ЕС с фотовыставкой «Узнай мгновения твоей Европы». Самые активные участники мероприятия получат памятные призы от Представительства ЕС.
В пресс-службе добавили, что цели информационной кампании «Строим Европу в Украине» — разъяснение важности реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, распространение европейских ценностей и повышение уровня осведомленности граждан Украины по развитию отношений с ЕС.
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