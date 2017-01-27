Президент подписал в Одессе Указ о дополнительных мерах по обеспечению права украинцев на безвиз

14:58 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава государства сообщил сегодня, 26 мая, во время торжеств по случаю открытия в Одессе Стамбульского парка.

«Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые путешествия в Европейский Союз. Тяжелым трудом завоевав безвизовый режим, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопутствуют украинцам по всему европейскому маршруту — от родного города до точки назначения в странах Евросоюза. На каком бы участке этого пути ни оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза. А все сервисы должны быть максимально качественными», — подчеркнул П. Порошенко.

Он сообщил, что позавчера в Луцке провел совещание с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций, на котором анализировались все «узкие места» безвиза.

«По результатам этого совещания я подпишу сейчас указ, где четко отмечено кто и что еще должен сделать для того, чтобы никто не имел никаких препятствий на этом пути. Я поздравляю вас с этим», — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что с получением безвизового режима украинцам «не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения или визовые центры; не нужно будет оплачивать визовые сборы и услуги посредников; не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг — достаточно биометрического украинского паспорта. П. Порошенко сообщил, что одесский губернатор доложил ему о резком росте спрос одесситов на биометрические паспорта «потому что появилось доверие и потребность убедиться на собственном опыте, что такое Европа, в чем ее преимущество».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы были лоукосты, дешевые авиаперелеты, которые будут измеряться несколькими десятков евро. Дешевые транспортные сообщения, дешевые туры. И украинцы смогут почувствовать те достижения, которые мы получили за последние три года», — добавил он.

Напомним, что безвизовый режим поездок в ЕС должен вступить в силу с 11 июня. При этом, по данным ряда одесских СМИ, в настоящее время, несмотря на внедрение сервиса электронной регистрации, отмечаются проблемы с возможностью получить именно биометрический паспорт — с очередями, которые занимают с ночи, и посредниками, которым снова переплачивают граждане.