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Всеукраинская научно-практическая конференция «ЕС: прошлое — настоящее – будущее» пройдёт завтра в Одессе
16:06 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 19 мая, в сессионном зале Одесского городского совета пройдёт всеукраинская научно-практическая конференция «Европейский Союз: прошлое — настоящее – будущее», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 19 мая в 11:00 в Большом сессионном зале Одесского городского совета начнет работу всеукраинская научно-практическая конференция «Европейский Союз: прошлое — настоящее – будущее».
Организаторами конференции выступили Одесский городской совет и Региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины при поддержке Представительства МИД Украины в Одессе.
В работе конференции примут участие руководители органов публичной власти, первые лица дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе, ведущие ученые и специалисты, докторанты, аспиранты, а также слушатели ОРИГУ и других высших учебных заведений Одессы и регионов Украины.
Программой конференции предусмотрено рассмотрение следующих тем: реализация принципа субсидиарности в публичном управлении в Украине; публичная политика и глобальное управление; экономические преобразования в контексте евроинтеграционных процессов в Украине; трансформация систем обеспечения международной и европейской безопасности.
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