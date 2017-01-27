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Торжественный приём по случаю Дня Конституции Польши прошёл в Одессе
12:03 / 13.05.2017
ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественный приём по случаю национального праздника Республики Польша — Дня Конституции прошёл в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 мая, в пресс-службе Одесского облсовета.
По информации пресс-службы, на торжественном приёме дипломатов и граждан Польши поздравляли руководители Одесской области, представители бизнеса, общественные деятели и активисты.
Председатель областного совета Анатолий Урбанский в своей поздравительной речи, в частности, отметил: «Убежден, что дружеские партнерские отношения между Украиной и Польшей и в дальнейшем будут всесторонне развиваться в духе стратегического партнерства на основе взаимного уважения и доверия. Как известно, Украина получила безвизовый въезд в Европу, и это мощный импульс для развития наших отношений. Хочу поздравить народ Польши и всю многочисленную польскую диаспору в городе Одесса с Днем Конституции, пожелать процветания, благополучия, мира, стойкости духа и великих свершений».
Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Дариуш Шевчик, в свою очередь, выразил благодарность гостям праздника за внимание к одному из важнейших государственных праздников. Он также отметил, что Украина и Польша — это два очень близких народы, и Польша всегда подчеркивает значимость контактов, которые объединяют поляков и украинский.
В пресс-службе напомнили, что День Конституции Польши отмечается ежегодно 3 мая. Польская Конституция считается одной из старейших в Европе и второй в мире после американской.
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