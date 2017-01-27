Торжественная церемония поднятия флагов Украины и ЕС состоялась у здания облсовета

13:33 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Знамени Европейского Союза по случаю Дня Европы в Украине состоялась сегодня, 11 мая, у административного здания Одесского областного совета на проспекте Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе Одесского облсовета.

По информации пресс-службы, возле админздания областного совета на проспекте Шевченко, 4, сегодня состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Знамени ЕС по случаю Дня Европы в Украине, в которой приняли участие руководители области, руководители силовых и правоохранительных ведомств, представители общественности, а также почетные гости — представители дипломатического корпуса.

Еще одним приятным моментом праздничного мероприятия стала новость об одобрении окончательного решения Советом министров Евросоюза о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия.

«Я поздравляю вас, дорогие земляки, с этим знаковым историческим событием для нашей страны. Сегодня Украина сделала еще один очень важный шаг навстречу большой европейской семье. Уверен, что европейский вектор развития, который мы выбрали, положительно повлияет на туристический имидж Одесчины», — отметил глава облсовета Анатолий Урбанский в своей речи.