ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Торжественная церемония поднятия флагов Украины и ЕС состоялась у здания облсовета
13:33 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Знамени Европейского Союза по случаю Дня Европы в Украине состоялась сегодня, 11 мая, у административного здания Одесского областного совета на проспекте Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе Одесского облсовета.

По информации пресс-службы, возле админздания областного совета на проспекте Шевченко, 4, сегодня состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Знамени ЕС по случаю Дня Европы в Украине, в которой приняли участие руководители области, руководители силовых и правоохранительных ведомств, представители общественности, а также почетные гости — представители дипломатического корпуса.

Еще одним приятным моментом праздничного мероприятия стала новость об одобрении окончательного решения Советом министров Евросоюза о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия.

«Я поздравляю вас, дорогие земляки, с этим знаковым историческим событием для нашей страны. Сегодня Украина сделала еще один очень важный шаг навстречу большой европейской семье. Уверен, что европейский вектор развития, который мы выбрали, положительно повлияет на туристический имидж Одесчины», — отметил глава облсовета Анатолий Урбанский в своей речи.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:53 11.05.2017
ОНУ имени Мечникова и Ришельевский лицей отмечают 200-летие
17:46 11.05.2017
В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:17 11.05.2017
Глава сельсовета в Кодымском районе уличён в получении взятки в 10 тысяч гривен
16:38 11.05.2017
Правоохранители пресекли очередную попытку незаконного вывоза лесоматериалов в Румынию
16:22 11.05.2017
Белгород-Днестровская прокуратура добилась возвращения государству 94 гектаров земли со ставком


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.943