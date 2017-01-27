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День Европы откроется завтра торжественным поднятием флагов Украины и ЕС перед Одесской ОГА
17:48 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 11 мая, в Одессе по случаю празднования Дня Европы в Украине состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Флага Европейского Союза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 11 мая 2017 года в 12:00 в Одессе по случаю празднования Дня Европы в Украине состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Флага Европейского Союза.

Мероприятие состоится возле здания Одесской облгосадминистрации (пр-т Шевченко, 4).

В церемонии примут участие: руководство области и города, представители общественности, а также почетные гости — консулы и представители европейских организаций.

В департаменте добавили, что намеченный на 13 мая «Забег студентов» на Трассе здоровья также посвящен Дню Европы в Украине.

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Артём Филипенко
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