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День Европы откроется завтра торжественным поднятием флагов Украины и ЕС перед Одесской ОГА
17:48 / 10.05.2017
ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 11 мая, в Одессе по случаю празднования Дня Европы в Украине состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Флага Европейского Союза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 11 мая 2017 года в 12:00 в Одессе по случаю празднования Дня Европы в Украине состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины и Флага Европейского Союза.
Мероприятие состоится возле здания Одесской облгосадминистрации (пр-т Шевченко, 4).
В церемонии примут участие: руководство области и города, представители общественности, а также почетные гости — консулы и представители европейских организаций.
В департаменте добавили, что намеченный на 13 мая «Забег студентов» на Трассе здоровья также посвящен Дню Европы в Украине.
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