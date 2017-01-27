ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Культурные связи Одессы и Генуи обсудят завтра в ОНУ имени Мечникова
17:04 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 21 апреля, в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова состоится презентация книги известного итальянского документалиста «Генуя: портрет одного города» и обсуждение вклада генуэзцев в историю и культуру Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

По информации пресс-службы, завтра, 21 апреля, в ходе мероприятия «Одесса и Генуя — города путешественников и поэтов» в ОНУ им. Мечникова состоится презентация книги известного итальянского журналиста-документалиста Маурицио Миннелли «Генуя: портрет одного города».

В обсуждении ключевой темы мероприятия — креативности генуэзцев и их вклада в историю и культуру Одессы — примут участие представители вузов и библиотек города, студенты и общественность.

Организаторами презентации выступили Итальянский институт культуры в Киеве и Центр истории и культуры Италии им. Дж. Гарибальди ОНУ им. Мечникова.

В пресс-службе отметили, что итальянский центр ОНУ в сентябре 2017 года отмечает 10-летие. Его основные задачи — популяризация итальянского языка и культуры.

Презентация состоится по адресу: Дворянская, 2, главный корпус ОНУ, конференц-зал, в 12:00.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:48 20.04.2017
В пятницу, 21 апреля, в ряде домов Одессы отключат свет
17:35 20.04.2017
Должностных лиц в районах области научат правильно и эффективно применять систему «ПроЗорро»
17:15 20.04.2017
Эроту из Пале-Рояля за 9 месяцев восстановили отбитую руку
16:53 20.04.2017
Утренняя информация о минировании Суворовского райсуда не подтвердилась
16:41 20.04.2017
Более 4 тысяч водителей-новичков появилось в первом квартале на дорогах области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.025