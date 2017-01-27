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Культурные связи Одессы и Генуи обсудят завтра в ОНУ имени Мечникова
17:04 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 21 апреля, в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова состоится презентация книги известного итальянского документалиста «Генуя: портрет одного города» и обсуждение вклада генуэзцев в историю и культуру Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
По информации пресс-службы, завтра, 21 апреля, в ходе мероприятия «Одесса и Генуя — города путешественников и поэтов» в ОНУ им. Мечникова состоится презентация книги известного итальянского журналиста-документалиста Маурицио Миннелли «Генуя: портрет одного города».
В обсуждении ключевой темы мероприятия — креативности генуэзцев и их вклада в историю и культуру Одессы — примут участие представители вузов и библиотек города, студенты и общественность.
Организаторами презентации выступили Итальянский институт культуры в Киеве и Центр истории и культуры Италии им. Дж. Гарибальди ОНУ им. Мечникова.
В пресс-службе отметили, что итальянский центр ОНУ в сентябре 2017 года отмечает 10-летие. Его основные задачи — популяризация итальянского языка и культуры.
Презентация состоится по адресу: Дворянская, 2, главный корпус ОНУ, конференц-зал, в 12:00.
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