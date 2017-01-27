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Одесса стала участником Программы интеркультурных городов Совета Европы
17:04 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов и представитель Совета Европы Ксения Рубикондо подписали Меморандум об участии Одессы в Национальной сети интеркультурных городов Украины в рамках международной Программы ICC Совета Европы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня, 18 апреля, в одесской мэрии состоялось подписание Меморандума об участии Одессы в Национальной сети интеркультурных городов Украины (ICC-UA), которая действует в рамках международной Программы интеркультурных городов Совета Европы (ICC).

Меморандум подписали Одесский городской голова Г. Труханов и координатор Национальной сети интеркультурных городов Украины К. Рубикондо.

В департаменте подчеркнули, что участие в программе ICC дает городу возможность расширить круг международных связей, пользоваться ресурсами, экспертной поддержкой, советами и ноу-хау европейской и национальной сетей; заявить о статусе Одессы, работе по развитию социальной и культурной сфер на уровне всех европейских государств, а также 108 городов-участников Программы.

Одесса первая из городов-миллионников Украины стала участником данной программы.

«Мы готовы стать международной площадкой для демонстрации примера культурного многообразия и интеркультурной интеграции. В Одессе есть успехи в этом вопросе, и мы готовы делиться опытом», — отметил мэр Одессы.

«Это действительно знаменательный день для Национальной сети интеркультурных городов: к нам присоединился город-миллионник и интеркультурная гавань Украины — Одесса», — прокомментировала итоги встречи К. Рубикондо.

Она также пригласила Г. Труханова на Совет мэров городов-участников сети интеркультурных городов, который пройдет в ноябре 2017 года в Лиссабоне в рамках празднования 10-летия действия Программы Совета Европы.

После подписания Меморандума участники встречи провели рабочее совещание. Завтра работа будет продолжена в рамках семинара Workshop, целью которого является создание учебника с лучшими европейскими практиками по интеркультурности и толерантности. А в июне планируется приезд в Одессу представителей Совета Европы для разработки детального плана участия Одессы в Программе Совета Европы.

СПРАВКА: «Интеркультурные города» (ICC) — это Программа Совета Европы, в которой участвуют более 108 городов из более чем 30 стран. В рамках программы созданы 5 Национальных сетей: в Италии, Испании, Норвегии, Португалии и Украине.

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Артём Филипенко
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