Одесса планирует присоединиться к Национальной сети интеркультурных городов Украины

16:19 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 18 апреля намечено подписание меморандума между Одессой и Советом Европы относительно участия нашего города в Национальной сети интеркультурных городов Украины, которая действует в составе международной Программы интеркультурных городов Совета Европы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 18 апреля в Малом зале Одесского городского совета состоится подписание меморандума между Одессой и Советом Европы относительно участия нашего города в Национальной сети интеркультурных городов Украины (ICC-UA), которая действует в составе международной Программы интеркультурных городов (ICC) Совета Европы.

Как пояснили в департаменте, «Интеркультурные Города» (ICC) — это Программа Совета Европы, которая поддерживает интеркультурные города в разработке стратегии, механизмов управления и политики, поддерживает воплощение новой модели управления (этно) культурным многообразием, модели интеркультурной интеграции.

В Программе участвуют более 70 городов (среди которых Париж, Токио, Монреаль), представляющих более 30 стран (среди которых Япония, Корея, Канада, Мексика); создано 5 национальных сетей Италии, Испании, Норвегии, Португалии, Украины.

В нашей стране старт Программы начался с Мелитополя, где была построена эффективная стратегия развития. В настоящее время в украинскую сеть интеркультурных городов входят: Мелитополь, Павлоград, Сумы, Винница, Луцк.

Одесса — первый город Украины с миллионным населением, который будет участвовать в программе.

Преимуществами Интеркультурного Города являются: возможность бесплатного пользования экспертной поддержкой, советами и ноу-хау; использование имеющихся в рамках европейской и национальных сетей ресурсов; обучение и обмен опытом с другими городами через платформу интеркультурных городов, учебные визиты, тренинги, встречи и тематические мероприятия; расширение круга международных связей города; привлечение самых функциональных и признанных на международном уровне моделей и стратегий управления городом; использование новых возможностей, построение партнерских отношений, сотрудничество над совместными проектами с другими городами и тому подобное.

Дополнительно участие в Программе даст возможность популяризации всех достижений города Одессы среди членов Совета Европы. Это, в свою очередь, будет способствовать дополнительному продвижению Одессы, укреплению положительного имиджа нашего города на международном рынке.

Во время рабочей встречи координаторов национальной сети интеркультурных городов также состоится отчет о деятельности в 2016 году городов-членов сети интеркультурных городов Украины, обсуждение основных принципов и правил Программы интеркультурных городов.