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Генконсульство КНР подарит 15 одесским школам мультимедийное оборудование
15:35 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Одессе передаст пятнадцати школам в подарок мультимедийное оборудование, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 15 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, об этом было объявлено в ходе встречи городского головы Геннадия Труханова и Генерального консула КНР в Одессе г-жи Чжао Сянжун.
Как отметили в департаменте, госпожа консул приступила к своим обязанностям в Одессе в октябре 2016 года, но сегодня состоялась ее первая официальная встреча с руководством города.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе перспективные инвестиционные и социальные проекты.
«Генеральное консульство Китайской Народной Республики принимает активное участие в жизни города. Так, в скором времени состоится передача пятнадцати одесским школам мультимедийного оборудования. Это подарок Одессе от Генерального консульства по случаю празднования традиционного китайского праздника весны», — подчеркнул Г. Труханов.
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