Губернатор провёл встречу с руководителями диппредставительств, аккредитованных в Одессе

15:45 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 7 февраля состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в городе Одесса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, председатель облгосадминистрации поприветствовал присутствующих и выразил благодарность за визит, отметив, что готов поддерживать идеи иностранного бизнеса, активно вести переговоры, идти на компромиссы.

Также М. Степанов рассказал о своих намерениях — презентовать программу социально-экономического развития области, в которой важная позиция отведена иностранным инвестициям и межкультурным связям.

«У меня большие планы на будущее, поэтому хочу, чтобы сотрудничество было максимально комфортным и продуктивным. Подчеркиваю, что я открыт к сотрудничеству, готов брать ответственность за совместные проекты с иностранными инвесторами из ваших стран», — отметил руководитель ОГА.

М. Степанов также заверил, что одним из его приоритетов является содействие комфортному пребыванию граждан из других государств на территории Одесской области.

Дипломатические представители поблагодарили главу облгосадминистрации за теплые слова и отметили дружеские и толерантные отношения в экономической, культурной, туристической сферах.