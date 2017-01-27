Губернатор обсудил с послом Молдовы вопросы двустороннего сотрудничества

17:33 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 2 февраля состоялась встреча председателя облгосадминистрации Максима Степанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине господином Русланом Болбочаном, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества области с ближайшим соседом — Молдовой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, во встрече одесского губернатора с послом Республики Молдова также приняли участие: Консул Республики Молдова в Одессе Серджиу Шептеличи, советник по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в Украине Инетта Панурко, первый секретарь Посольства Республики Молдова в Украине Диана Гаджа и председатель Всеукраинской национально-культурной молдавской Ассоциации Анатолий Фетеску.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в сферах межрегионального трансграничного сотрудничества (в частности по налаживанию инфраструктуры приграничных районов), торгово-экономического сотрудничества, вопросы собственности молдавских объектов на территории области и сотрудничества в гуманитарной сфере.

Р. Болбочан поблагодарил за содействие и поддержку, которые оказывает украинская сторона национальным меньшинствам, проживающим в Украине и на территории Одесской области, в частности, и отметил, что Республика Молдова нацелена на тесное сотрудничество с нашей страной.

Председатель ОГА, со своей стороны отметил сложившиеся добрососедские отношения двух стран, которые необходимо продолжать укреплять и развивать, и подчеркнул необходимость построения таких связей, чтобы граждане обеих стран и представители других национальностей чувствовали себя комфортно, чему он как глава облгосадминистрации готов оказать полное содействие.