Новоназначенный посол Италии в Украине совершил первый визит за пределы Киева — в Одессу

17:52 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине г-ном Давиде Ла Чечилиа, который совершил первый за время своего пребывания в должности визит за пределы Киева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 30 января, мэр Одессы встретился с новоназначенным послом Италии в Украине.

Итальянский дипломат подчеркнул, что он находится на должности четыре месяца и визит в Одессу — это его первый официальный визит за пределы Киева.

В ходе встречи стороны обсудили развитие отношений в сферах: экономики, транспорта, образования, культуры и туризма.

Комментируя результаты встречи, городской голова подчеркнул, что в ближайшее время планируется придать новый импульс отношениям с городом-побратимом Генуей, а также воссоздать работу Итальянского культурного центра в Одессе.

Г. Труханов также напомнил, что осенью в Одессе уже традиционно планируется провести Фестиваль итальянской музыки барокко «Italia Festival Barocco».