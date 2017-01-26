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Губернатор провёл встречу с Послом Азербайджана в Украине
11:29 / 26.01.2017
ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Азером Худаяр оглу Худиевым, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе ОГА.
По информации пресс-службы, вчера, 25 января, состоялась встреча председателя ОГА с Послом Азербайджанской Республики в Украине. Также во встрече приняли участие с украинской стороны — руководство областной прокуратуры и государственной фискальной службы, со стороны иностранных партнеров — представитель компании Socar Trading Middle East DMCC.
Иностранные партнеры отметили гостеприимство Одесской области, на территории которой в мире и согласии проживают представители различных национальностей, в том числе азербайджанская община. Представители азербайджанской стороны также заявили о желании тесного сотрудничества с областью, учитывая ее значительный потенциал.
Во время встречи стороны обсудили пути сотрудничества и потенциальные сферы двустороннего сотрудничества в сфере бизнес-отношений.
М. Степанов заявил: «Мы строим страну, где будет жить комфортно всем. Я лично готов быть гарантом того, чтобы в область привлекались инвестиции, были созданы комфортные условия для бизнеса».
В свою очередь, посол Азербайджана выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество и отметил: «Для Азербайджана Украина — приоритетная страна».
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Сергей Гриневецкий
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