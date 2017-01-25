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Мэр Одессы встретился с Генконсулом Греции
16:26 / 25.01.2017
ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе госпожой Деспиной Кукулопулу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня, 25 января, мэр Одессы провёл встречу с Генконсулом Греции в Одессе г-жой Д. Кукулопулу, которая приступила к своим обязанностям в августе прошлого года.
В ходе встречи стороны обсудили действующие совместные проекты, а также вопросы дальнейшего сотрудничества, развития экономических и культурных двусторонних отношений.
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Сергей Гриневецкий
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