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Мэр Одессы встретился с Генконсулом Греции
16:26 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе госпожой Деспиной Кукулопулу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 25 января, мэр Одессы провёл встречу с Генконсулом Греции в Одессе г-жой Д. Кукулопулу, которая приступила к своим обязанностям в августе прошлого года.

В ходе встречи стороны обсудили действующие совместные проекты, а также вопросы дальнейшего сотрудничества, развития экономических и культурных двусторонних отношений.

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