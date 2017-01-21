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Китайский кинофестиваль открыл ряд культурных мероприятий в Одессе к 25-летию украино-китайских дипотношений
11:38 / 21.01.2017

ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Стартовавший 20 января Фестиваль китайского кино в Одессе открыл ряд культурных мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и КНР, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом 20 января на торжественной церемонии открытия кинофестиваля сообщила Генеральный Консул Китайской Народной Республики в Одессе госпожа Чжао Сянжун.

В интервью корреспонденту агентства Генконсул отметила, что проведение первого фестиваля китайского кино на Одесской киностудии знаменует собой начало ряда мероприятий и работы множества культурных программ между Китаем и Украиной.

«Людям, конечно, необходимы прочные деловые, экономические отношения, но по-настоящему узнать и открыть друг другу душу они могут только через культуру», — подчеркнула китайский дипломат.

Г-жа Сянжун также рассказала, что 4 февраля при поддержке Генконсульства КНР в Одессе состоится массовое мероприятие для одесситов и гостей города, на котором будут выступать мастера кунг-фу и пройдут мастер-классы по китайской кулинарии.

Также Генконсул назвала очень позитивным для развития дружеских отношений наших стран то, что Украина ввела упрощённый режим по выдаче виз для китайских граждан, прибывающих в нашу страну — разрешительный документ теперь они могут получить прямо в Одесском аэропорту.

Кроме того, в марте-мае ожидается увеличение взаимной активности туристического потока, поскольку Департамент международных отношений Одесского горсовета провёл работу по презентации бренда «Одесса туристическая».

А в самой Одессе на сегодняшний день учится 500 студентов и работает более 2 тыс. бизнесменов из КНР.

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